Jogos de videogame podem ajudar contra o estresse, diz estudo de Oxford

De acordo com um estudo publicado pela Universidade de Oxford, os jogos eletrônicos podem ser ótimos aliados para enfrentar o estresse e melhorar o estado de espírito.

A pesquisa realizada pelo Oxford Internet Institute avaliou dados de partidas para estimar os efeitos que uma boa sessão de jogos pode causar no estado emocional das pessoas. Os resultados mostraram que 72% dos jogadores sentiram uma melhora significativa no estado de humor.

Frequentemente o uso de videogames passam por estudos, por serem catalizadores em mudanças psicológicas de longo prazo. Eles tem como destaque suas influências tanto no extremismo quanto em mensagens corporais positivas.

Porém, os benefícios imediatos que motivam os jogadores, como relaxar depois de um dia difícil ou deixar os problemas de lado, sempre passaram longe do radar dos pesquisadores até então.

Para este estudo, os pesquisadores reuniram 8.695 jogadores em 39 países, que baixaram uma edição gratuita por tempo limitado do PowerWash Simulator, um simulador de limpeza. Era preciso dar um trato em todo tipo de sujeira usando máquinas de jato d’agua de alta pressão.

Enquanto os voluntários faxinavam os mais diversos objetivos, desde churrasqueiras, carros, casas e cenários de outros jogos, o jogador também encontrava formulários rápidos para coletar detalhes da experiência antes, durante e depois da partida sessão.

Após reunir dados de 67.328 partidas, as respostas foram analisadas e apresentadas em uma escala qualitativa entre zero a um, criando um grau de similaridade nas mudanças entre todos os participantes.

A pesquisa mostrou que jogos apresentaram melhoras no estado de humor e na diminuição do estresse, com jogadores relatando a média dos humores em 0.80 durante as partidas, contra 0.74 antes dos jogos.

O grau de mudança observada, de aproximadamente 0.034 em uma escala escala de zero a um, é comparável ao de outros hobbies como leitura, música ou compras, segundo o estudo.

Os pesquisadores também apontam que o efeito no estado de humor é muito rápido, com alguns dos participantes relataram sentir estas diferenças logo após 15 minutos de jogatina.