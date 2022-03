Jogos de hoje, segunda-feira (07/03), da NBA: confira onde assistir e os horários das partidas

Os jogos de hoje, segunda-feira (07/03), da NBA, serão super agitados para os fãs da temporada regular da liga de basquete, com partidas iniciando a partir das 21h e indo pela madrugada de terça-feira. Confira onde assistir e os horários.

VEJA MAIS



Quais são os horários e os jogos da NBA?

Detroit Pistons x Atlanta Hawks - 21h - NBA League Pass Philadelphia 76ers x Chicago Bulls - 21h - NBA League Pass Miami Heat x Houston Rockets - 21h30 - NBA League Pass Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers - 22h - NBA League Pass Dallas Mavericks x Utah Jazz - 22h30 - SporTV 2 San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers - 22h30 - NBA League Pass Denver Nuggets x Golden State Warriors - 23h - NBA League Pass

Madrugada de segunda para terça-feira

Sacramento Kings x New York Knicks - 00h30 NBA League Pass

Onde posso assistir aos jogos da NBA?

As partidas podem ser acompanhadas na plataforma de streaming NBA League Pass ou no canal fechado SporTV.

Qual time vai melhor na temporada?

A temporada de 21/22 destaca a retomada do Golden State Warriors e do Phoenix Suns como líderes da Conferência Oeste. A surpresa negativa vai para o Los Angeles Lakers, que mesmo com nomes renomados como Lebron James e Russel Wesbrook, se enquadra na 9ª posição. Já na Conferência Leste, o Chicago Bulls e o Miami Heat dividem a liderança.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)