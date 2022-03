Jogos de hoje, quarta-feira (02/3), da NBA: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Os jogos de hoje, quarta-feira (02/03), da NBA incluem oito partidas pela rodada regular, que iniciam às 21h, com Magic x Pacers e Cavaliers x Hornets. Confira onde assistir ao vivo e quais os horários dos jogos:

Quais são os horários e os jogos da NBA?

Orlando Magic x Indiana Pacers - 21h - NBA League Pass Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets - 21h - NBA League Pass Philadelphia 76ers x New York Knicks - 21h30 - ESPN 2 e NBA League Pass New Orleans Pelicans x Sacramento Kings - 22h - NBA League Pass Milwaukee Bucks x Miami Heat - 22h - NBA League Pass Houston Rockets x Utah Jazz - 22h - NBA League Pass Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder - 23h - NBA League Pass Phoenix Suns x Portland Trail Blazers - 23h55 - NBA League Pass

Onde posso assistir aos jogos da NBA?

Todas as partidas podem ser acompanhadas na plataforma de streaming NBA League Pass.

Qual time vai melhor na temporada?

Phoenix Suns são a melhor equipe de todas as Conferências nesta temporada da NBA. Logo após, destacam-se os Golden State Warriors. No Leste, Miami Heat começa a se distanciar do Chicago Bulls e solidificar sua liderança.