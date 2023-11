Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste domingo (12/11)

futebol

Fábio Bentes deixa o Remo e fala sobre família, arrependimentos e processos contra torcedores

Fábio Bentes deixa a presidência do Remo após cinco anos e dois mandatos. Ex-dirigente falou sobre o novo momento, da nova rotina que irá seguir, além de relembrar as temporadas que esteve à frente do Leão Azul