Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste domingo (10/03)

FUTEBOL

Remo pega o Santa Rosa no Baenão pelas quartas do Parazão buscando sacramentar a paz no Baenão

Santa Rosa x Remo jogam pela partida de ida das quartas de final do Parazão, com o Remo buscando entender a nova forma de jogar do técnico Gustavo Morínigo. Já o Santa Rosa quer surpreender os azulinos dentro do Baenão