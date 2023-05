Joel Embiid, MVP da NBA, namora modelo brasileira e é torcedor do Flamengo; vídeo

Na última terça-feira (2), o jogador de basquete Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, foi eleito o MVP da temporada 2022/23 da NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete. O jogador de 29 anos nasceu em Yaoundé, em Camarões, e já declarou ser torcedor do Flamengo.

O pivô chegou a ficar em segundo lugar em duas ocasiões, mas desta vez bateu Nikola Jokic, do Denver Nuggets, MVP das duas últimas temporadas. Também concorria ao título Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, MVP das temporadas de 2019 e 2020. No momento do anúncio, o jogador estava reunido com outros jogadores de seu clube e chegou a se emocionar. Veja:

Nascido em Camarões, Embiid é naturalizado francês. Foi draftado em 2014 pela equipe que defende até hoje. Chegou a ficar parado por conta de lesões graves no pé, estreando apenas dois anos depois. O jogador é o segundo africano a receber o título. Além dele, apenas o nigeriano Hakeem Olajuwon foi escolhido o MVP da temporada 1993/1994.

Veja os números de Joel Embiid na temporada regular:

Média de 33,1 pontos por partida;

Média de 4,2 assistências por partida;

Média de 10,2 rebotes por partida;

54,8% de acertos em arremessos de dois pontos.

Em 2020, o jogador chegou a declarar em uma entrevista que é torcedor do Flamengo. Embiid afirma que passou a acompanhar o clube após começar o relacionamento com sua namorada, tendo em vista que seu sogro torce para o clube carioca. Ele namora a modelo brasileira Anne de Paula, com quem tem um filho de dois anos. Veja a declaração:

O que é significa ser MVP?

Ser um jogador MVP (Most Valuable Player) significa ser o jogador mais valioso em um determinado contexto, geralmente em um jogo ou esporte. Esse título é geralmente dado a um jogador que se destaca em termos de habilidades, desempenho e contribuição para a equipe.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)