Brasileirão é o 25° campeonato mais rigoroso do mundo; veja a média de cartões

O Campeonato Brasileiro ficou em 25° lugar em um levantamento do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES), quando o tema são os campeonatos mais rigorosos do mundo. A pesquisa avalia os torneios com as maiores e menores médias de cartões - amarelos e vermelhos.

O Brasil ficou na metade superior da lista. Mas 5,11 cartões por partida, sendo 4,82 amarelos e 0,29 vermelho. A liderança ficou com o campeonato boliviano. No país, cada juiz mostra, em média, 7,01 cartões aos times envolvidos: 6,46 amarelos e 0,55 vermelho.

O CIES, instituto que fica na Suíça, analisou todas as partidas de 76 ligas espalhadas pelo planeta desde janeiro de 2020, em todos os continentes, até o dia 20 do terceiro mês do ano corrente. O top 4 é completado por outros dois campeonatos sul-americanos: Uruguai (6,48 cartões por jogo), Venezuela (6,43) e Equador (6,18).

O campeonato em que há menor média de cartões é a Segundona do Japão. O torneio tem uma média de menos de dois cartões (1,99) por partida: 1,94 amarelo e 0,05 vermelho. Na sequência dos menos indisciplinados estão a primeira e segunda divisões da Holanda, com 3,09 e 3,13 admoestações por jogo, respectivamente.

Confira o ranking dos campeonatos mais indisciplinados:

1° Campeonato Boliviano: 7,01 (6,46 amarelos; 0,55 vermelho)

2° Campeonato Uruguaio: 6,48 (6,04 amarelos; 0,44 vermelho)

3° Campeonato Venezuelano: 6,43 (6,01 amarelos; 0,42 vermelho)

4° Campeonato Equatoriano: 6,18 (5,70 amarelos; 0,48 vermelho)

5° Campeonato Português (2ª divisão): 6,04 (5,72 amarelos; 0,32 vermelho)

6° Campeonato Peruano: 6,02 (5,55 amarelos; 0,47 vermelho)

7° Campeonato Costa-Riquenho: 6,02 (5,55 amarelos; 0,47 vermelho)

8° Campeonato Português: 5,90 (5,55 amarelos; 0,35 vermelho)

9° Campeonato Colombiano: 5,77 (5,44 amarelos; 0,33 vermelho)

10° Campeonato Ucraniano: 5,76 (5,41 amarelos; 0,35 vermelho)

Confira o ranking dos campeonatos menos indisciplinados

1° Campeonato Japonês (2ª divisão): 1,99 (1,94 amarelo; 0,05 vermelho)

2° Campeonato Japonês: 2,19 (2,09 amarelos; 0,10 vermelho)

3° Campeonato Holandês: 3,09 (2,93 amarelos; 0,16 vermelho)

4° Campeonato Holandês (2ª divisão): 3,13 (3,00 amarelos; 0,13 vermelho)

5° Campeonato Norueguês: 3,27 (3,18 amarelos; 0,09 vermelho)

6° Campeonato Inglês: 3,49 (3,37 amarelos; 0,12 vermelho)

7° Campeonato Inglês (4ª divisão): 3,53 (3,37 amarelos; 0,16 vermelho)

8° Campeonato Sul-Coreano: 3,61 (3,44 amarelos; 0,17 vermelho)

9° Campeonato Inglês (2ª divisão): 3,65 (3,52 amarelos; 0,13 vermelho)

10° Campeonato Escocês (2ª divisão): 3,67 (3,51 amarelos; 0,16 vermelho)