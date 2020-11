Joe Biden eleito! Lebron James 'tira sarro' com Donald Trump nas redes

Foi confirmado na tarde de hoje, pelas principais agências americanas, que o democrata Joe Biden é o novo presidente eleito dos Estados Unidos. A vitória diante do republicano Donald Trump veio após a confirmação do triunfo de Biden na Pensilvânia. Após a confirmação, Lebron James, eleitor do candidato vencedor, 'tirou sarro' com Trump nas redes.

Lebron compartilhou uma foto de um toco sensacional dele próprio em cima de Andre Iguodala nas finais da NBA de 2016, pelo Creveland Cavaliers, diante do Golden State Warriors. Na imagem, o rosto de James é substituído pelo de Biden, enquanto Trump recebe o 'toco' na pele de Iguodala

Lebron postou esta imagem em seu Twitter (Foto: Reprodução)

Como resposta pelo post de James, apoiadores brincaram com a situação e também fizeram memes.