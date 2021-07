Inscrições para projeto que apoia o esporte amador em Belém se encerram nesta semana

O prazo de inscrição para a Seleção de Projetos Esportivos Amadores de Relevância Social pelo Município de Belém chega ao fim na sexta-feira (16). O edital de apoio foi lançado no fim do mês de maio por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel).

Segundo as informações do edital, os interessados em conseguir recursos para estes projetos e fazer o cadastro, presencialmente, na própria Seel, das 9h às 14h. A Secretaria fica localizada na Aldeia Cabana David Miguel, esquina da travessa Pirajá, com a avenida Pedro Miranda.

O edital possui cinco faixas de valores destinados aos projetos que são: R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 25 mil, R$ 50 mil e R$ 100 mil. As inscrições estão abertas para atletas individuais, grupos ou entidades legalmente constituídas envolvidas com o esporte amador em Belém.

O projeto busca propiciar que grupos de minorias como de mulheres, quilombolas, indígenas, comunidade LGBTQIA+ e ribeirinhos sejam incluídos e contemplados com os recursos. O edital e todos os formulários estão disponibilizados em arquivo editável no site da Sejel (belem.pa.gov.br/sejel/site).