Inscrições para Circuito de Corridas do Beach Run Brasil estão abertas para etapa em Salinas

Os entusiastas paraenses de circuitos de corridas podem ficar ligados, pois as inscrições para o Beach Run Brasil 2023 estão abertas para a etapa de Salinópolis, nos dias 27 e 28 de maio. Os percursos de 5 km, 12 km e 21 km, vão ser realizados pelas praias do Atalaia e Farol Velho.

O percurso do sábado (27), começa pela Praia do Atalaia, com o de 5 km terminando após os atletas circularem o Lago da Coca-Cola, e o de 12 km chegando à Praia do Farol Velho. Já no domingo (28) começa em um Resort, incluindo a Praia do Atalaia, grande parte da Praia do Farol Velho e chega a Rodovia PA-444, misturando o percurso entre areia e asfalto.

“Ainda no ano passado, na primeira edição, Salinas se mostrou perfeita para um desafio com o padrão Beach Run Brasil. A BRB Salinas reúne as belezas das praias, as variações que fazem a corrida divertida por seus desafios e, ainda, oferece toda a infraestrutura turística aos atletas que vêm de diferentes lugares do Brasil. Além de evento esportivo, é um impulso ao turismo local em período de baixa temporada”, disse Ricardo Ramalho, diretor da Beach Run Brasil.



VEJA MAIS

Os atletas que competem o percurso de 12 e 21 km irão receber uma medalha especial do “Desafio Atalaia”, que homenageia o principal cartão postal da cidade. Quem deseja participar pode se inscrever por meio do portal da Beach Run Brasil. As vagas já estão na metade, e as inscrições custam R$120.

Além de Salinópolis, uma nova etapa será realizada em Cotijuba, o evento inédito na ilha de Belém está confirmado para acontecer nos dias 5 e 6 de agosto.