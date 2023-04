Projeto promove integração cultural e esportiva no Dia dos Povos Indígenas; saiba mais

O Programa de Iniciação Desportiva (PID), que oferece gratuitamente aulas de basquete, vôlei, futsal e handebol para crianças e adolescentes de Ourilândia do Norte, no Pará, realiza um evento especial no dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, no Ginásio Elias Sefer.

Além das atividades esportivas, o evento conta com oficinas de pintura, incluindo corporal, e uma exposição de utensílios típicos da cultura indígena. Leny Figueiredo, coordenadora pedagógica do projeto, ressalta que a iniciativa tem como princípios a inclusão e a promoção da diversidade, dentro de um contexto de esporte para todos.

O PID, que tem patrocínio da Vale, precisou aumentar sua capacidade inicial de atendimento, visto que a procura foi tanta que a gerência local precisou elevar a meta em mais de 20%. O projeto promove a integração entre indígenas e não indígenas, e oferece atendimento psicológico e acompanhamento social, além das atividades de ginástica para adultos.

“Estou muito feliz com o projeto, com a inclusão de tribos, crianças de escolas particulares, de escola pública, de todos. Isso faz com que nossos filhos possam interagir mais, aprender o que é socializar e a conviver com as diferenças. E é bom também para os pais, que tiveram espaço para participar. Fico realmente feliz pela oportunidade que meu filho está tendo, de estar perto dos povos indígenas, que não temos no dia a dia”, afirmou a dona de casa Giselda Nascimento, mãe de um dos alunos do projeto.

Além das aulas esportivas, o PID traz uma metodologia de ensino própria, que vai além da prática esportiva em si e atinge em cheio responsáveis e jovens, com conteúdos que versam sobre saúde, cultura, cidadania, além das ações comunitárias, como as do Dia dos Povos Indígenas.

Serviço

Data: 19 de abril de 2023

Horário: Das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30

Local: Ginásio Poliesportivo Elias Sefer, Rua Kayapó, Novo Horizonte, em Ourilândia do Norte (PA)