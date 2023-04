Copa Kids de jiu-jitsu reúne 400 crianças no Abacatão, em Ananindeua

Cerca de 400 crianças participaram no último sábado (15) da Copa Kids de Jiu-Jitsu, em Ananindeua, na grande Belém. O evento, que foi realizado no estádio Abacatão, contou contou com a presença de pequenos atletas, que competiram nas categorias pré-mirim, mirim, infantil, infanto-juvenil e juvenil.

Para Eider Santos, pai das meninas Hadassa e Lídia Santos, de sete e dez anos respectivamente, que disputaram nas categorias infanto-juvenil e juvenil, o evento é uma grande oportunidade para quem está participando pela primeira vez. "Estamos bem animados e com certeza isso motiva a caminhada delas no esporte. O momento que estão oferecendo é muito importante para as crianças", explica.

Além da competição, no evento teve a distribuição de lanches. Além disso, as crianças puderam se divertir com brinquedos como pula-pula e escorregador. Todos os participantes da Copa Kids ganharam medalhas.