Iniciativas públicas promovem a atividade física e a saúde aos paraenses

Neste primeiro quadrimestre de 2022, os paraenses contam com programas públicos de incentivo à prática esportiva. Desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), os programas Vida Ativa na Terceira Idade e Talentos Esportivos foram os destaques.

Programa que oferta lazer e atividades físicas para idosos, o Vida Ativa tem aulas gratuitas de hidroginástica, ginástica, aerodança, ritmos, alongamento, treino funcional e memorização. Voltada ao público da terceira idade, a programação une o lazer e a prática de esportes para garantir melhor qualidade de vida e o resgate da autoestima de quem já passou dos 50 anos.

“Descobri um câncer de mama e todos os dias eu recebia mensagens de força dos meus colegas do programa e das professoras. Todos os exercícios são feitos sempre dentro do nosso limite, com muita atenção e cuidado. É maravilhoso porque nós, idosos, muitas vezes, não temos apoio da família, em casa, e participar desse programa representa acolhimento. É onde esquecemos nossos problemas”, afirmou a aluna Maria Lucenita da Paixão, de 53 anos.

Na Região Metropolitana de Belém, o projeto conta com 580 alunos, nos polos da Tuna Luso Brasileira, UEPA, Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (Asalp) e Escola Barão do Triunfo.

Talentos esportivos

Já o programa Talentos Esportivos oferta a jovens e crianças a possibilidade de praticar sete modalidades: saltos ornamentais, treino funcional, ginástica e alongamento; corrida e alongamento; tênis de quadra, futsal e basquete. O programa busca contribuir para o desenvolvimento motor dos jovens e conta com mais de 460 participantes.

“As aulas de futsal são dinâmicas e o professor ensina muito bem. Com a pandemia mais controlada é bom praticar esportes e fazer novas amizades”, disse o aluno do projeto, Alexandre Marques, de 14 anos.

Com o retorno das atividades, com a pandemia controlada, a Seel garantiu 400 apoios a atletas das mais diversas modalidades, acima da meta. Também retomou as aulas de projetos sociais e eventos esportivos, de forma presencial.