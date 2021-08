Imagens fortes! Dana White publica antes e depois de cortes profundos em rosto de atletas do UFC

O dono do UFC, Dana White, usou as redes sociais para mostrar o antes e o depois dos rostos de Sam Alvey, peso-médio que foi derrotado pelo brasileiro Wellington Turman, no UFC deste fim de semana.

O chefão também compartilhou imagens de Bryan Battle que venceu Gilbert Urbina na final do peso médio do TUF 29, reality do UFC. Mesmo com a vitória, o atleta saiu com um corte feio na região do olho.

Veja as fotos