Histórico! De virada, Do Bronx bate Chandler por nocaute técnico e fatura cinturão peso-leve do UFC

Na raça! Incrível! Os adjetivos são muitos para classificar a vitória – de virada – de Charles do Bronx sobre Michael Chandler na luta principal do UFC 262, que deu ao brasileiro o cinturão vago dos leves da organização. Foi com emoção, mas diante de um público de 16 mil fãs no Texas (EUA), no sábado (15) à noite.

O primeiro round foi de angústia para os fãs do faixa-preta de Jiu-Jitsu, que viram Do Bronx perder uma pegada nas costas e, por baixo, sofrer com o ground and pound de Chandler, que chegou perto de encerrar a disputa.

Na raça, o brasileiro resistiu e, recuperado, voltou para o segundo assalto disposto a definir o confronto. Um cruzado certeiro, na ponta do queixo, abriu caminho para o triunfo, que ainda contou com mais uma série de golpes de Charles na curta distância até a interrupção do árbitro.

Após quase 11 anos e 28 batalhas no octógono, Charles do Bronx tomou para si o cinturão dos pesos-leves do UFC. Se os recordes na carreira já deixavam o brasileiro na elite do MMA, o cinturão o coloca na família real do esporte no país.

Ele se junta a Deiveson Figueiredo (peso-mosca) e Amanda Nunes (peso-galo e pena) como brasileiros campeões do Ultimate.