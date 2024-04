Herança esportiva: pai e filho contam como paixão em comum pela corrida estreitou relação; veja

Os pais costumam ser os primeiros mentores dos filhos, com ensinamentos que iniciam no berço. No mundo do esporte não é diferente, e muitos atletas costumam levar adiante a paixão que aprenderam com os pais, algo que muitas vezes fortalece os laços e criam dinâmicas familiares únicas. Este é o caso de Célio e Vinícius Lobato, pai e filho que compartilham o amor pelo esporte.

Empresário e professor de educação física, Célio começou a correr há mais de 40 anos, antes sequer de o filho Vinícius, de 30 anos, ter nascido. A paixão pela corrida e a disciplina acabaram influenciando o herdeiro desde quando ele tinha pouca idade.

“A influência já vem desde quando ele era criança. Eu corro há mais de 40 anos, então ele cresceu me vendo correr, me vendo com a disciplina da corrida, com a alimentação, sem vícios de bebida e nem cigarro, sempre fazendo atividades físicas em dia, tudo regrado, então isso influenciou ele com certeza”, conta Célio.

Vinícius confirma que o interesse pelo esporte começou cedo pela influência do pai, mas foi somente 2014 que ele começou realmente a correr e trabalhar com a corrida de rua ao lado de Célio, além de ter se formado em educação física, como o pai.

“O meu interesse no esporte começou desde criança. Eu sempre fui influenciado pelos meus pais a praticar esporte, fazer academia, mas meu interesse também pela corrida de rua começou em 2014, quando eu comecei a trabalhar com meu pai e passei a lecionar o funcional e a corrida de rua. Além disso, ele me influencia também na profissão. Hoje somos colegas de profissão”, explica.

Entre as aulas que dão para alunos da assessoria de corrida chefiada por Célio Lobato, eles também tem uma dinâmica de treinos juntos, o que fortalece o vínculo entre pai e filho. “Na assessoria, temos a dinâmica de treinamento feita por planilhas e pelo interesse do aluno iniciante ou avançado. Mas, aos finais de semana costumamos correr juntos, ele além de meu pai, é meu treinador de corrida, adoro quando posso fazer um treinamento com ele e fico muito feliz”, conta Vinícius.

VEJA MAIS

Memórias e aprendizado

Desde que passaram a trabalhar e correr juntos, Célio e Vinícius compartilham diversas experiências e memórias no mundo do esporte. Para o pai, a mais importante foi o primeiro evento de corrida em que Vinicius participou: a corrida do Círio.

“O momento mais memorável foi quando ele começou a correr e treinou muito para participar da primeira corrida do Círio dele, em 2014. Tanto para mim quanto para ele, foi bem importante esse momento”, contou.

Já para Vinícius a memória é outra, de uma corrida onde teve apoio e incentivo de sua maior inspiração. “Um momento marcante foi uma viagem para o Rio de Janeiro, em que fui correr 21 km e tive todo o apoio do meu pai, que estava me motivando antes, durante e após a corrida”, disse.

Tanto para Célio, quando para Vinícius, a experiência de dividirem a profissão e a vida no esporte é enriquecedora, tendo se tornado uma parceria igualitária que contribuiu para o sucesso pessoal e profissional de ambos, além de estreitar a relação entre pai e filho.

“Meu pai é meu grande incentivador, vence seus próprios limites e me incentiva diariamente na realização dos meus objetivos. Somos parceiros e sem dúvida, a corrida faz parte da nossa vida”, disse Vinícius.

“O que ficou bem interessante e fez com que essa união nossa aumentasse foi quando ele começou a trabalhar junto comigo, porque antes não nos encontrávamos, era mais no final de semana e agora nos encontramos todo dia, tiramos dúvidas, conversamos um com o outro e aumentou muito mais a nossa relação”, completou Célio.