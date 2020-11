Handebol paraense participa da Liga Nacional de 2020

Mesmo sem competição na esfera estadual por causa da pandemia da covid-19, entretanto, alguns clubes filiados da Federação de Handebol estão em atividades, entre eles o Carajás Handebol Clube, que no mês de dezembro participa da Liga Nacional de Handebol Masculino de 2020 será realizada de 15 a 20 de dezembro, no complexo esportivo do Instituto Religioso Perfect Liberty, em Arujá (SP).

O clube paraense está treinando, se preparando do evento nacional que será disputado no formato de ‘bolha’ que prevê uma série de protocolos de segurança a serem adotados, sem a presença de torcedores. O objetivo é alcançar o maior nível de segurança para atletas, membros de comissão técnica, imprensa e staff, de maneira geral.

A competição tem a organização da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb). Os jogos e horários podem sofrer mudanças, caso a TV NSports e a TV Globo, emissoras com direito de transmissão do evento, solicitem alterações.

São doze equipes divididas em três grupos de quatro times. O Carajás está no grupo B ao lado do Taubaté/Unitau/SP, Vikings/Universo/RJ e Unicep/AHB/São Carlos.

A estreia do tricampeão paraense será no dia 15, às 16h15, diante do Unicep/AHB/São Carlos.