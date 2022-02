Haas é a primeira equipe da Fórmula 1 a lançar modelo de carro para 2022

A última colocada no campeonato de construtores da Fórmula 1 do ano passado, a Haas foi a primeira equipe a lançar o novo carro para a temporada 2022. O modelo utilizado no oitavo ano do time na categoria será o VF-22. O monoposto será guiado pelo russo Nikita Mazepin e o alemão Mick Schumacher.

Lançado apenas por meio de uma reprodução digital, é possível notar no modelo as mudanças trazidas pelo novo regulamento técnico da Fórmula 1, como o alargamento da asa dianteira, a reformulação da asa traseira. O design de cores de 2021 foi mantido, com o branco predominante e as cores azul e vermelho.

Além de manter Mazepin e Schumacher como titulares, a Haas também terá o brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi, como reserva do time. Em 2020, Pietro assumiu o volante da equipe americana nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi, substituindo Romain Grosjean após o grave acidente do franco-suíço no Bahrein, em novembro.