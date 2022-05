Grupo paraense de dança conquista vaga para competição internacional

Os bailarinos do Studio de dança por Lucinha Azeredo conquistaram vagas e bolsas para o Youth America Grand Prix (YAGP), maior competição internacional de balé e programa de bolsas de estudos sem fins lucrativos do mundo. A conquista veio após o grupo se apresentar no Festival do Conselho Brasileiro da Dança (CBDD), em Fortaleza, na última semana.

Com isso, o grupo terá a chance de se apresentar e estudar em países como o Estados Unidos e Itália. Além disso, uma das integrantes do grupo foi eleita a bailarina revelação do evento.

O grupo também conquistou o ouro no solo dança contemporânea e medalhas de prata no clássico livre, clássico de repertório e solo jazz. Os bailarinos ainda ganharam a oportunidade de experiência na escola de dança da bailarina Ana Botafogo, no Rio de Janeiro.

A partir de agora, os bailarinos intensificam os ensaios para participarem de novas competições, que já se iniciam no próximo mês e vão até outubro.

