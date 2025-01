Gabriel Medina sofre lesão e está fora da temporada de 2025 do surfe

O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina está fora da temporada de 2025. O brasileiro, bronze nas Olimpíadas de Paris, se lesionou durante um treino e precisou passar por uma cirurgia. O procedimento cirúrgico foi realizado neste sábado (11), em São Paulo, e o surfista só deve retornar às competições no segundo semestre.

Medina lesionou o tendão do peitoral maior no ombro esquerdo. A lesão ocorreu enquanto o surfista tentava acertar uma manobra durante um treinamento na praia de Maresia, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, na última sexta-feira (10).

Conforme informações do GE nacional, Gabriel foi operado no Hospital Albert Einstein, pelo cirurgião Breno Schor. Segundo o médico, a recuperação completa pode levar até oito meses.

VEJA MAIS

"A cirurgia foi bem-sucedida e conseguimos reconstituir o tendão da forma adequada. Passado o período inicial de recuperação, Gabriel começará sessões intensivas de fisioterapia, deverá estar apto a voltar aos treinos entre 4 a 6 meses e às competições entre 6 a 8 meses", disse Schor ao GE nacional.

O Circuito Mundial de Surfe (WSL) começa no dia 27 de janeiro, em Pipeline, no Havaí. Mesmo com a saída de Medina, o Brasil ainda terá grandes representantes no torneio, como Felipe Toledo, Italo Ferreira, Yago Dora, entre outros. No feminino, a medalhista de prata nos Jogos de Paris, Tatiana Weston-Webb, está classificada.