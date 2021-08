Gabriel Araújo é ouro nos 200m livre da natação, nos Jogos Paralímpicos

O Brasil encerrou o domingo com mais uma medalha ouro nos Jogos Paralímpicos, na natação. O mineiro Gabriel Araújo, de apenas 19 anos, ficou com o ouro nos 200m livre da classe S2 (pessoas com alto grau de deficiência física), após completar a prova em 4m06s52, no Cenro Aquático de Tóquio.



Antes, ele já havia faturado uma prata nos 100m costas. Gabriel "deixou" a prata com o chileno Alberto Abarza, que nadou bem abaixo: 4m14s17. O bronze ficou com o russo Vladimir Danilenko que nadou 4min15s95. Outro brasileiro na prova, Bruno Becker terminou em quarto lugar.