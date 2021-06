Futsal: Juventude deixa escapar a vantagem diante do Grupo Santos no jogo de ida da Copa brasil

O Juventude de Santarém brincou de perder gols e acabou deixando escapar a vitória o jogo de ida frente ao Grupo Santos – MT- valendo pelas oitavas de final da Copa de Brasil de Futsal adulto masculino.

O duelo realizado no ginásio Didé Martins, em Lucas do Rio Verde, terminou igual com o placar de 4 a 4. O jogo de volta, quando define o time classificado, acontece neste sábado (12) no mesmo ginásio, ás 9h.

O time santareno com maior toque de bola, valendo-se de jogadas em velocidades fez 1 a 0 com Anderson Belém. Além do gol, o Juventude perdeu outras chances. O GSFC empatou com Cadu, aos 12’ em falha de marcação da zaga paraense.

Porém, aos 17’23, Bruno Rato, num lance individual, colocou a equipe santarena na vantagem outra vez.

Segundo tempo

Na etapa final, aos cinco minutos, Bruno Rato completou o lance criado por Lucão e ampliou o placar: 3 a 1. Os locais, atordoados em quadra, foram dominados. O goleiro Kaike passou praticar defesas importantes.

Reação

O Grupo Santos, depois dos quine minutos se reorganizou e foi pra conseguindo empatar e virar o jogo com os gols de Rato, aos 11’, Gilberto aos 16’ e 17’, respectivamente. Contudo, aos 19’04 Lucão empatou num chute rasteiro, no canto do goleiro, evitando a derrota santarena.