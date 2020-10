Free Fire: Players entram na disputa final da Liga Paraense

A Liga Paraense de Free Fire (LPFF) - jogo online de ação e de aventura deu largada no seu intenso programa no estado com participação de 24 equipes.

A disputa teve seis rodadas realizadas em sua fase classificatória. As equipes, segundo André Almeida, coordenador, foram divididas em quatro grupos de seis participantes que jogaram entre si.

No sistema de pontos corridos se classificaram doze equipes para grande final, são elas:

1-Abaete eSports - 423 pontos

2-Paysandu eSports - 408

3-Nasa Gaming - 375

4-New Belém - 356

5-Tapajos eSports - 348

6-DC eSports - 347

7-69 eSports- 341

8-Remo eSports – 322

9-Portel Gaming – 313

10-Baniwa - 313

11-KZN eSports – 301

12-Kings Fire - 300 pontos

Mantido

De acordo com André Almeida, para etapa as equipes permanecem com suas pontuações adquiridas durante a fase classificatória. Será considerado campeã a equipe que permanecer na ponta da tabela, ou seja, com o maior número de pontos.

Os jogos finais serão realizados num espaço de três dias com 6 quedas por dia acumulando 18 quedas no total. A rodada começa nesta quinta-feira (29) e segue dia 3 r 5 de novembro, respectivamente, sempre às 20h com transmissão pelo canal do YouTube - LPFF Oficial.

A organização da Liga decidiu promover a competição 100% online por conta dos problemas da pandemia da covid-19.

Na corrida do MVP temos, os destaques são:

Jjgui- 69 eSports - 42 abates

Athos – Paysandu- 37 abates

Layonso1 – SGTZ - 34 abates