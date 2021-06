FPT programa primeira etapa do campeonato paraense para sede do Para Clube

O circuito regional de tênis, edição 2021, correspondente ao campeonato paraense, terá sua primeira etapa de competição na sede do Pará Clube, no período de 28 de junho a 4 de julho.

A disputa está dividida nas modalidades de 12, 14 e 16 anos feminino e masculino, 1ª, 2ª 3ª e 4ª classe simples, além das categorias 40 e 50 anos simples.

As inscrições estão sedo feitas pelo contato telefônico 98132-4720. O prazo segue até o dia 27. A Federação premiará com troféus os campeões de cada categoria. De acordo com o presidente Roberto Kataoka, é aguardada a presença de mais de 100 tenistas.

Beach Tennis

No mês de julho, no veraneio salinense, a FPT vai armar na praia do Atalaia oito arenas para realizar a primeira etapa do campeonato estadual de beach tennis.

Recentemente mais de 30 professores de tênis de todo o Estado do Pará participaram do curso de capacitação de professores organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Federação Paraense de Tênis (FPT) e academia Set Point Belém.

“É a federação investindo na base e na qualificação de seus profissionais para nosso tênis crescer, segui no caminho de bons resultados”, ressalta Kataoka.