Final: Favoritos vencem no campeonato paraense de kart de 2020

Prevaleceu nas provas finais do kart paraense, realizadas no final de semana, os favoritismo de Flávio Carminat, no graduado, e Goianinho Júnior na novato. Se sagraram campeões da temporada de 2020.

O campeonato, por conta da pandemia da covid-19, teve apenas seis etapas no kartódromo Bené Maranhense, na cidade de Castanhal.

Na categoria de graduado, Carminat, piloto de 27 anos, destronou Luiz Keij Harima [Japonês Voador], bicampeão e brigando pelo tri.

Carminat, de Paragominas, estava atrás de Luiz Keij dois pontos. Superou a diferença e venceu com o opositor com seis pontos de vantagem.

Ainda nesta categoria, Francisco Carlos [Macaco Mamola] kartista mais antigo da pista saiu da sexta colocação indo para o pódio de terceiro lugar.

Veja a colocação até o quinto lugar

1º - Flávio Carminat – 53 pontos

2º - Luiz Keij – 47

3º - Francisco Mamola -37

4º - Mauro Folha – 34

5º - Robertinho Saraiva - 28

Novatos

Luiz Guilherme Ribeiro [Goianinho Jr] liderou todo o campeonato e marcou uma bela vitória na categoria Novatos, chegando ao título com larga vantagem sobre o segundo colocado.

Goianinho Jr é um dos pilotos mais jovens da categoria, sempre rápido nas pistas. Ano que vem estará na categoria graduados.

A posição dos Novatos até o quinto lugar:

1º Goianinho Jr. 53 pontos

2º Paulo Gama – 46

3º - Lúcio Goiano – 40

4º Carlos Eduardo – 37

5º - Antônio Rosaldo - 26

Os colocados até o quinto lugar receberam troféus da Fepauto [Federação Paraense de Automobilismo]. “Mesmo sob o atropelo da covid-19, nós, da federação, conseguimos concluir o nosso calendário. Não foi aquilo que nós queríamos, mas, o importante foi finalizar o campeonato”, avaliou Fernando Maia, presidente da Fepauto, que a primeira federação de kart.do Brasil a retomar atividades na pós-pandemia.