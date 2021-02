Para evitar pandemia, Federação de Remo transfere início do campeonato para mês de maio

Em nota endereçada aos clubes filiados, à Federação Paraense de Remo (Fepar) comunica o adiamento o início do campeonato de regata, versão 2021, para o mês de maio.

O calendário está especificado abaixo. Até o momento, o Clube do Remo se pronunciou aprovando as mudanças. É coisa séria o que estamos enfrentando. Nós, inclusive, estamos com atividades suspensas na nossa garage”, diz o diretor do Clube do Remo, Fábio Cebolão.

Veja:

“A Federação Paraense de Remo comunica aos Clubes filiados e a sociedade em geral que, em função do decreto governamental com novas medidas restritivas contra a Covid-19, resolve adiar o início do Campeonato Paraense de Remo 2021, conforme as novas datas das regatas a seguir”.

Para as regatas das categorias Júnior, Sub-23, Estreante, Principiante e Sênior ficam definidas as seguintes datas

I Regata – 02/05/2021

II Regata – 13/06/2021

III Regata – 29/08/2021

IV Regata – 10/10/2021

V Regata – 28/11/2021

Para as regatas da categoria Máster ficam definidas as seguintes datas:

I Regata – 16/05/2021

II Regata – 04/07/2021

III Regata – 15/08/2021

IV Regata – 26/09/2021

V Regata – 07/11/2021