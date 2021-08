Federação Paraense de Skate realiza torneio na ladeira da Doca

Em comemoração aos 45 anos do primeiro Campeonato de Skate realizado em Belém, a Federação Paraense de Skate (FPSK) promove no próximo domingo (15) o torneio Adesão do Pará, que tem este nome por conta da data que é feriado no Estado. O evento ocorre na Ladeira da Doca, a partir das 8h e é aberto ao público.

A competição terá quatro categorias: a Legend (+ de 45 anos), Amador e Master (+ de 35). Mário Hesketh, diretor jurídico da Confederação Brasileira de Skate (CBSK), explica como uma disputa em ladeira funciona:

“O skatista desce a ladeira e executa as manobras. Esse tipo de modalidade se chama downhill slide. Existem outras como as Olímpicas street e park e a modalidade freestyle”, explicou o diretor.

No torneio, cada atleta vai descer a ladeira duas vezes e um corpo de três jurados dará as pontuações. A premiação será à tarde no Memorial dos Povos.

“A perspectiva é de um grande público, até porque vai ser o primeiro grande evento em Belém depois das Olimpíadas. Com certeza vai ser show”, declarou Mário Hesketh.

O presidente da Federação Paraense de Skate, Mauro Abelha, disse que os eventos da Federação vão começar a movimentar o cenário na região Norte.

“As (expectativas) são as melhores possíveis. A ladeira foi asfaltada para esse evento, que pode no futuro ser (local) do Campeonato Paraense de Ladeira. O Pará é considerado a segunda potência de skate longboard de ladeira e o atual Campeão brasileiro é de Castanhal, Alison cajuzinho”, disse Mauro Abelha.

