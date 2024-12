Federação define data para a final do Parazão de Basquete entre Remo e Paysandu; confira

Empatados por 2 a 2 no playoff da final do Campeonato Paraense de Basquete, Remo e Paysandu vão decidir o título da temporada neste domingo (15), no Ginásio Mangueirinho, às 18h30. O duelo é o último jogo da série melhor de cinco da decisão.

Os ingressos para a partida estão sendo vendidos a partir de R$ 20 para quem tem direito à meia-entrada. Já a inteira custa R$ 40. Os bilhetes podem ser adquiridos por meio do site Bilheteria Digital ou nas lojas parceiras da Federação Paraense de Basketball (FPB).

No último encontro entre as equipes, o Remo se superou e venceu o Papão por 79 a 56, o que manteve vivo o sonho do título e forçou o quinto jogo entre os times. O duelo foi marcado pelo atraso de quase três horas para o início da partida.

Por conta da programação cheia do Mangueirinho, a partida da dupla Re-Pa foi atrasada e, no fim, o Leão Azul conseguiu a vitória.

O Paysandu começou a série do playoff melhor, vencendo o primeiro e o terceiro jogo. Já o clube azulino teve que vencer o segundo e o quarto confronto.

Maiores campeões e rivalidade

No futebol, as equipes são grandes rivais, e essa rivalidade se estende para outras modalidades. No jogo 3 da final, o Paysandu denunciou uma falta antidesportiva de um atleta azulino que não foi marcada pelo árbitro da partida. Em nota, o Bicola classificou o ato como violento e disse que o caso foi encaminhado ao "departamento jurídico do clube para tomar as medidas cabíveis".

O Paysandu é o maior campeão do Parazão de Basquete, com 38 títulos. Já o Remo vem logo atrás, com 28 troféus.

Serviço

Remo x Paysandu - Final - Campeonato Paraense de Basquete

Data: 15/12

Hora: 18h30

Local: Ginásio do Mangueirinho

Ingressos: Bilheteria Digital e

Loja Kings: Shopping Pátio Belém e Parque Shopping

Loja Sonho dos Pés: Boulevard Shopping, Shopping Castanheira, Shopping Metrópole e Castanhal