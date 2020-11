Federação de Karate promove curso para formação de árbitro e técnicos

A Federação de Karatê do Estado do Pará [Fkepa] está com inscrições abertas ao curso de formação de Árbitros e Técnicos de artes marciais.

Atletas, até o 3º Kyu, podem participar do curso que será realizado no dia 12 de dezembro pela manhã e tarde na sede da federação, na Av. Almirante Barroso, 5492 – Entroncamento.

Os árbitros nacionais da CBK [Confederação Brasileira de Karate] José de Farias, 4º Dan, Markus Dias, 4º Dan serão os orientadores. Os concluintes recebem certificados da Fkepa com reconhecimento da CBK.

Professores de artes marciais filiados à federação também podem participar do curso. Informações pelo telefone (91) 98115-8863 (Zap)