Falcão supera medo de altura e pula de paraquedas com Felipe Prior

Maior jogador da história do futsal e rei das embaixadinhas, o ex-jogador Falcão revelou um grande medo em entrevista para o canal no YouTube do arquiteto e empresário Felipe Prior. Acostumado com as quadras, os dribles e a fazer muitos gols, o fenômeno do esporte brasileiro não se sente nada confortável com altura. "É um dos meus maiores medos", afirmou para o ex-BBB.

Em vídeo divulgado nesta sexta-feira, Falcão foi desafiado por Prior a superar o medo e pular de paraquedas pela primeira vez na vida. Para piorar, no dia da gravação o clima fechado atingiu o local da prática do esporte, em Boituva, São Paulo. Apesar desse imprevisto climático, o atleta não deixou ser vencido pelo medo e aceitou o desafio.

– Tenho 43 anos e nunca imaginei que eu ia fazer isso algum dia na minha vida. Até o meu filho falou: ‘parece até que nem é meu pai’. Mas a equipe me passou muita confiança e aceitei pular. É uma grande superação para mim – disse Falcão.

Felipe Prior lançou o canal no YouTube em setembro. Nos vídeos, ele aborda assuntos variados, como vida pessoal, futebol, esportes radicais, jogos, além de muito entretenimento.

– Os desafios que faço no meu canal são justamente para tirar as pessoas da zona de conforto. O Falcão chegou pensando que íamos apenas bater um bolinha. É claro que não ia deixar tão fácil assim para ele – brincou Prior.

Apesar do medo, Falcão surpreendeu ainda ao assinar uma bola de futsal durante o salto, a uma altura de 12 mil pés. A ideia, segundo Prior, é leiloar o objeto e doar o valor para uma instituição.