Fabrício Werdum é anunciado pela PFL e disputará torneio que vale US$ 1 milhão

Depois de encerrar sua segunda passagem pelo UFC em julho, Fabrício Werdum já tem uma nova organização para entrar em ação no MMA. Nesta segunda-feira (16), o brasileiro, ex-campeão peso-pesado do Ultimate, foi anunciado pela PFL (Professional Fighters League), que confirmou a contratação do “Vai Cavalo” através de suas redes sociais e também por meio de um comunicado à mídia especializada dos EUA.

CEO da organização americana, Peter Murray tratou de exaltar o mais novo integrante do plantel da atletas da companhia. Werdum chega para ser uma das grandes estrelas da franquia e chegou a ser comparado até mesmo a Tom Brady, jogador mais vitorioso do futebol americano e que tem, atualmente, 43 anos, a mesma idade do gaúcho. Na publicação de anúncio feito pela Professional Fighters League, Fabrício é citado como o “GOAT do pesos-pesado no MMA”. GOAT, vale ressaltar, é a sigla para “Greatest Of All Time”, algo como “Maior de Todos os Tempos”.

- Estou empolgado em anunciar que Fabrício Werdum, o Tom Brady do MMA, assinou com a Professional Fighters League. Fabricio é um dos maiores pesos-pesados de todos os tempos e sabe que, quando ele pisar no cage da PFL na próxima temporada, é mais do que uma luta - disse Murray, de acordo com transcrição do site MMA Junkie.

Com um cartel de 24 vitórias e nove derrotas no MMA profissional, Fabrício Werdum fez sua última apresentação em julho, quando derrotou Alexander Gustafsson por finalização ainda no primeiro round. Agora na PFL, o brasileiro vai enfrentar um formato de competição bem diferente se comparado ao UFC. Disputada em formato de torneio, a competição anual da PFL é dividida entre temporada regular e playoffs, onde os atletas competem por uma vaga na grande final, normalmente realizada no final do ano, na qual são consagrados os campeões das seis divisões de peso existentes na organização. O vencedor de cada categoria leva ainda o prêmio de um milhão de dólares (cerca de R$ 5,4 milhões na cotação atual).

Depois de anunciar o cancelamento da sua temporada em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, a PFL confirmou recentemente a retomada dos seus eventos. A franquia divulgou as datas para a realização da temporada regular de 2021, que terá início no dia 23 de abril. Além da data de abertura, a companhia também definiu os dias 29 de abril, 6 de maio, 10, 17 e 25 de junho como outras datas para promover suas edições ao vivo.