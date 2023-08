Exército abre inscrições para a II Corrida Pedro Teixeira; veja mais

Estão abertas inscrições para a II Corrida Pedro Teixeira, que será realizada no dia 24 de setembro, com largada às 6h, da 15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE), localizada no bairro da Marambaia, em Belém. O evento integra as comemorações de dez anos do Comando Militar do Norte (CMN), celebrados em 2023.

As inscrições podem ser feitas tanto pelo site da Chip Belém (www.chipbelem.com.br) quanto de forma presencial, na sede da 15ª Cia PE, de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h30 e na sexta-feira, de 8h às 12h. Os valores variam entre R$ 65 e R$ 75, para militares e comunidade em geral. A partir do dia 18 de agosto, as inscrições entram no segundo lote, com valores diferenciados.

Com percurso de 5 e 10 km, a Corrida está aberta a quatro categorias. São elas: Geral, Forças Armadas, Pelotão e Pessoas com Deficiência (PcD). Para esta última categoria, as inscrições são gratuitas.

De acordo com a coordenação do evento, o diferencial da Corrida é proporcionar aos participantes a experiência de praticar o exercício dentro de uma unidade militar, além das já tradicionais avenidas Almirante Barroso, Julio Cesar e Pedro Álvares Cabral.

“Teremos um trecho do percurso em ambiente de selva. Além disso, teremos exposição de materiais militares, apresentação dos Cães da 15ª Cia PE e muito mais”, promete o Comandante da unidade, o capitão Gomes.

Todos os inscritos irão receber uma camisa comemorativa e medalha. Os vencedores de cada categoria ganham ainda o troféu. O evento é uma realização do CMN e da Chip Belém, com apoio da 8ª Região Militar, Poupex e Clínica Oncológica.