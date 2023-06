3ª Corrida Rústica está com as inscrições abertas para prova realizada no mês de julho, em Salinas

Em julho, mês das férias e do veraneio paraense, Salinas vai receber a 3ª Corrida Rústica, que será realizada no dia 9, a partir das 7h. O evento é promovido pelo 44º Batalhão de Polícia Militar, e faz parte da comemoração pelos 30 anos da corporação em Salinópolis.

Este é o terceiro ano consecutivo da programação, que nesta edição terá um percurso de 6 quilômetros passando por trechos de asfalto e de areia, com largada em frente ao batalhão, localizado na rua Mirica Santa Brigida.

De acordo com o Sargento Mário, que faz parte da organização do evento, o objetivo é promover a integração entre a Polícia Militar e a população. “É uma oportunidade de confraternizar e também de incentivar as famílias de Salinas à prática esportiva”, disse.

VEJA MAIS

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (91) 98413-6576, a um custo de R$ 80. Serão apenas 300 vagas, que garantirão aos participantes uma camisa do evento e a chance de levar a medalha para casa. No entanto, os interessados em participar da programação de forma livre, sem caráter competitivo, poderão se inscrever no dia, mas não terão direito aos itens do evento.

Durante todo o percurso os corredores terão acesso a pontos de distribuição de água, além de sucos e frutas na chegada. Animadores também estarão presentes no evento para incentivar os participantes.

Corrida rústica Divulgação / 44º BPM Divulgação / 44º BPM Divulgação / 44º BPM Divulgação / 44º BPM