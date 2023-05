Salinas está entre as 10 praias mais hospitaleiras do Brasil, aponta pesquisa

Salinópolis, no nordeste paraense, foi escolhida uma das 10 praias mais hospitaleiras do Brasil, segundo o ranking montado pela plataforma de aluguéis temporários, Airbnb. A listagem foi feita com base nas avaliações de 2022 de usuários brasileiros a respeito dos destinos costeiros do país.

No ranking, Salinas aparece em 8º lugar, avaliada com cinco estrelas e, como as demais, considerada a mais desejada na categoria “Em frente à praia”. À frente de Salinas, em 7ª posição, está Porto de Pedras, no estado de Alagoas. Abaixo, em nono e décimo lugar estão, respectivamente, Itajaí e Laguna, Santa Catarina.

Em primeiro lugar, a praia de Navegantes, em Santa Catarina, foi eleita a mais hospitaleira do Brasil. Em seguida, entram as praias Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, e Imbituba, no Litoral Sul.

Confira a seguir o ranking das 10 praias mais hospitaleiros no Brasil, segundo o Airbnb:

Navegantes, Santa Catarina Governador Celso Ramos, Santa Catarina Imbituba, Santa Catarina São Miguel dos Milagres, Alagoas Maricá, Rio de Janeiro Penha, Santa Catarina Porto de Pedras, Alagoas Salinópolis, Pará Itajaí, Santa Catarina Laguna, Santa Catarina