Dia da Marinha : visitação pública a navios, corrida e apresentação musical marcam a data em Belém

Em celebração ao "Dia da Marinha" , comemorado no próximo domingo (11), a população poderá contar com diversos eventos culturais, recreativos e sociais, em Belém, promovidos. As programações iniciam desde o sábado (10), com visitação pública, evento da corrida da Batalha Naval do Riachuelo, entre outras programações.

A data celebra a vitória brasileira na Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 11 de junho de 1865, um dos eventos decisivos da Guerra da Tríplice Aliança (1864 - 1870), causada por disputas políticas envolvendo a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai em oposição ao Paraguai.

Visitação pública a Navios-Patrulha

Nos dias 10 e 11 de junho (sábado e domingo), os Navios-Patrulha “Bocaina” e “Guarujá” estarão abertos à visitação pública, no Cais da Escadinha, ao lado da Estação das Docas, das 9h às 16h. A entrada é gratuita.

Incorporado à Marinha do Brasil em 10 de julho de 1998, o “Bocaina” é equipado com um canhão de 40mm e duas metralhadoras. Tem 47,6m de comprimento, boca (largura) de 10,5m e calado (medida da parte submersa) de 3,1m. Já o “Guarujá” foi incorporado às forças armadas em 30 de novembro de 1999, e é equipado com um canhão de 40mm e duas metralhadoras. Tem 46,5m de comprimento, boca de 7,5m e calado de 2,3m.

Corrida da Batalha Naval do Riachuelo

No domingo (11), o 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas promoverá a Corrida da Batalha Naval do Riachuelo. A largada será às 6h, em frente ao prédio histórico do Comando do 4° Distrito Naval, no bairro da Cidade Velha. As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de junho, no site centraldacorrida.app.br.

O percurso, de 10 quilômetros, contemplará pontos turísticos como o Portal da Amazônia, o Complexo Feliz Lusitânia e o Centro Arquitetônico de Nazaré. Além das modalidades geral masculino e feminino, serão premiadas as categorias assessorias, pessoa com deficiência e pelotões militares.

Apresentação da Banda de Música dos Fuzileiros Navais

Ainda no dia domingo (11), a Banda de Música do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas fará uma apresentação ao público, no Shopping Bosque Grão-Pará, às 19h. O repertório inclui canções militares, como a Canção Cisne Branco, considerada como o hino da Marinha, além de clássicos da música popular.

Cerimônia militar de imposição da Medalha Ordem do Mérito Naval

Na quinta-feira (15), o Comando do 4º Distrito Naval realizará a cerimônia militar de imposição da Medalha Ordem do Mérito Naval. Criada pelo Decreto nº 24.659, de 11 de julho de 1934. A honraria premia os militares da Marinha que tenham se distinguido no exercício de sua profissão e, excepcionalmente, corporações e personalidades civis e militares, nacionais e estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes, que tiverem prestado relevantes serviços à Marinha do Brasil. O evento será no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, para convidados.

Confira a agenda completa:

Visitação Pública aos Navios-Patrulha “Bocaina” e “Guarujá”

Data: 10 e 11 junho (sábado e domingo)

Horário: 9h às 16h

Local: Cais da Escadinha, ao lado da Estação das Docas

Corrida da Batalha Naval do Riachuelo

Data: 11 de junho (domingo)

Horário: 6h

Local: Largada em frente ao prédio do Comando do 4º Distrito Naval, na Cidade Velha

Apresentação da Banda de Música do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas

Data: 11 de junho (domingo)

Horário: 19h

Local: Shopping Bosque Grão-Pará

Cerimônia militar de imposição da Medalha Ordem do Mérito Naval

Data: 15 de junho (quinta-feira)

Horário: 9h

Local: Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, Rod. Arthur Bernardes, 245