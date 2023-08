Ex-ginasta, Lais Souza revela abusos por parte de cuidadores: 'Totalmente vulnerável'

A ex-atleta Lais Souza, cuja vida mudou após um acidente que a deixou tetraplégica quase uma década atrás, destemidamente compartilhou detalhes de abusos que enfrentou por parte de cuidadores. Durante uma participação no programa "Café com Mussi", do ex-BBB Rodrigo Mussi, Souza expôs os traumas que sofreu e aprofundou suas preocupações sobre possíveis retaliações após denunciar os incidentes.

Lais Souza discorreu sobre os episódios de agressões sexuais, delineando o contexto em que ocorreram. "Já fui abusada antes, quando tinha quatro anos, e depois do acidente, que foi quando realmente fiquei super vulnerável. Foram abusos inesperados. Eu estava totalmente vulnerável: deitada, dormindo... não estava nem vendo o que estava rolando. E não tenho sensibilidade em 100% do corpo. Sinto que está tudo certo e a pessoa se aproveita daquilo. Se eu deitar de barriga, acabou, não sei o que está rolando porque tenho pouca sensibilidade. São muitos procedimentos que preciso fazer de barriga para a baixo. Isso é só um exemplo", explicou ela. Veja um trecho da entrevista:

'Nosso corpo é sagrado'

Ela não deixou de abordar a natureza dos abusadores, destacando que os ataques vieram de indivíduos de ambos os gêneros e diversas orientações sexuais. "A maioria [dos abusos] foi quando eu estava quase dormindo. Já aconteceu tanto com homem quanto com mulher. Com homem gay, mulher gay... é uma parada estranha, mas a gente tem que se educar e 'ver' mais essas coisas. Quem já passou por isso sabe que quem tem que ouvir é o homem hétero, mas também a população em geral. Nosso corpo é nosso corpo, não tem que ser invadido".

Quanto à sua reação após ser vítima de tais violações, Souza declarou com resiliência: "Simplesmente denunciei. Em alguns casos, me deu medo. Fiquei com medo de a pessoa vir atrás e me matar. Não [houve ameaça], só medo e insegurança mesmo."

Ela compartilhou a impactante transformação em seu dia a dia: "Minha confiança é bem abalada. Para confiar em alguém, tenho saber realmente quem está ali, conversando, convivendo... quando vai entrar um cuidador, a gente fica um bom tempo treinando. Explico para ele como quero. Deixo cada coisa no seu lugar para que não tenha nenhum pontinho em que ele precise dar um passo para lá que eu não saiba. Tento fazer com que tudo esteja no meu controle."

Vida após o acidente

O acidente de 2014 nos Estados Unidos interrompeu a trajetória de Lais Souza como atleta. Enquanto se preparava para competir nos Jogos Olímpicos de Inverno no esqui aéreo, uma lesão na coluna cervical alterou irreversivelmente o curso de sua vida. Atualmente, apesar das adversidades, Souza está em processo de recuperação contínua, conseguindo se manter de pé com a assistência de equipamentos especializados.