Evento de aniversário do Tênis Clube reúne melhores tenistas do Pará

Vários tenistas e amantes do esporte se reuniram na noite desta sexta-feira (29) no Tênis Clube do Pará, em Belém, para comemorar os 70 anos da agremiação. No evento foram realizados shows de artistas locais e algumas partidas de exibição com os melhores atletas do estado.

A ação fez parte de uma série de eventos de aniversário organizados pelo Tênis Clube do Pará. A ideia é que outras atividades sejam realizadas ainda no primeiro semestre deste ano.

Tenistas comemoram aniversário do Tênis Clube (Marina Fampa/ Divulgação)

Além de colocar frente a frente grandes tenistas paraenses, o evento desta sexta marcou o lançamento do canal Infotênis Brasil, no YouTube. A plataforma servirá para fomento da prática do tênis no estado transmitindo, ao vivo, partidas da modalidade.

O evento marcou o retorno do esporte no Tênis Clube do Pará, após a parada por conta da covid-19. Para comemorar a retomada, durante a realização dos jogos, houve show com o cantor paraense Paulinho Mururé.