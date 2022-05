Estão abertas as inscrições para o campeonato brasileiro de Karatê, que será realizado em Belém

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Brasileiro de Karatê 2022, que será realizado em Belém. Os cadastros no torneio podem ser feitos por meio do WhatsApp (91 99303-9347) até o dia 7 de junho. Qualquer atleta, seja ou não federado na Federação Paraense de Karatê, pode participar do torneio.

O Campeonato Brasileiro de Karatê de 2022 será a primeira competição nacional da modalidade desde o início da pandemia de covid-19. Desde 2019, todos os torneios do esporte estão paralisados e o retorno está marcado para ocorrer em Belém. O evento será realizado entre os dias 17 e 19 de junho, no Centur.

Para a comunidade esportiva, o Brasileirão tem grande importância, já que garante aos atletas vagas para competir no campeonato mundial da modalidade, marcado para ocorrer em outubro, na Argentina. A expectativa da delegação é que muitos atletas paraenses possam alcançar índices para o torneio.