Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Campeonato Paraense de Tênis

As inscrições para a primeira etapa do Campeonato Paraense de Tênis abriram nesta segunda-feira (24). As matrículas devem ser feitas pelo site Sistema Integrado Tênis até 20 de fevereiro. A competição inicia no dia 4 de março e se estender até o dia 13, no Pará Clube.

Lembrando que o campeonato conta pontos para o ranking. O campeão do torneio leva 100 pontos e o vice conquista 80.

Serviço

Data: Até 20 de fevereiro

Site: www.tenisintegrado.com.br