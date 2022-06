Estão abertas as inscrições para a 2ª Corrida Rústica, que acontece dia 9 de julho, em Salinópolis

No próximo dia 9 de julho, no município de Salinópolis, nordeste paraense, acontece a segunda edição da Corrida Rústica, evento promovido pela Políca Militar do Pará, em alusão aos 29 anos de fundação da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM).

O evento acontece pelo segundo seguido e nesta edição terá um percurso de 7 quilômetros, com largada em frente a sede da companhia, na rua Mirica Santa Brígida. De lá, os participantes terão desafios no asfalto, areia e áreas de mata, retornando ao local da partida para finalizar o percurso.

SAIBA MAIS



De acordo com o sargento Mário, da organização do evento, a corrida funciona como uma grande confraternização entre a comunidade e a PM. "No dia teremos uma mesa com café da manhã, animação, uma programação bem legal que vai reunir a comunidade e a polícia. Haverá fala sobre a história da companhia, presença do comandante, várias atividades", destaca.

As inscrições podem ser feitas diretamente no prédio do 1ª CIPM, de 10 às 15 horas, ou através do número 98423-0594, ao custo de R$ 70. Mas é preciso ter atenção, pois a corrida terá inscrições limitadas a 200 participantes. Todavia, quem não conseguir se inscrever pode participar normalmente da programação.

Confira algumas imagens do evento:

2ª Corrida Rústica

"Quem não fizer a inscrição pode fazer participar tanto da corrida, quanto do café da manhã. No mês de julho teremos movimento grande devido o verão, então sempre vêm muitas famílias. Dai resolvemos abrir para todo mundo mas limitar o número de inscrições porque não temos patrocínio e conseguimos confeccionar 200 medalhas", conclui o sargento.