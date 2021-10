Corrida Desafio de Dunas movimenta Salinópolis neste mês

As inscrições para a terceira edição da corrida Desafio das Dunas ainda estão abertas. A maratona ocorre no próximo dia 31 de outubro, na praia do Atalaia. O percurso tem 10 km, sendo cerca de 2,5 km de dunas e o restante de praia. A largada está marcada para às 6h, com saída da frente do Hotel Privê.

A corrida é marcada por misturar pista, praia e dunas. Diferentemente das maratonas de rua, os corredores são agraciados com a vista paradisíaca. Assim, uma das vantagens é poder competir e aproveitar o ambiente natural.

“É uma corrida de aventura, que todo mundo gosta, porque tem um pouquinho de pista, de praia, de dunas, acaba pegando um pouco de cada. É um desafio de 10 km muito bom… Depois dessa pandemia, é uma das mais aguardadas aqui do Estado”, disse Ricardo Corrente, um dos organizadores do circuito.

O Desafio das Dunas tem apoio da Rádio Liberal e terá apresentação do radialista Markinho Pinheiro. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.chipbelem.com.br ou por meio do número (91) 9 9944-5555. As vagas são limitadas.