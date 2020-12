Esmac vence Oratório-AP e assume liderança da Copa Norte de Futsal

A Esmac venceu o Oratório-AP por 4 a 2 e assumiu a liderança da XV edição da Copa Norte de Futsal, que está sendo disputada em Santarém, cidade do oeste paraense.

No primeiro tempo, as duas equipes ficaram empatadas em 2 a 2. O time amapaense fez 1 a 0 com William. A Esmac empatou com Gigante. William novamente colou o Oratório na vantagem e Loloca deixou tudo igual.

No segundo tempo, com forte marcação e com trocas de passes em velocidade, a Esmac marcou mais dois gols e selou o placar de 4 a 2 com Loloca e Marquinhos.

Vexame

No jogo preliminar, o Vivaz, de Roraima, campeão da edição XIV, foi goleado, na sua estreia, pelo Amazonas FC por 5 a 2. Os roraimenses, no primeiro tempo, marcaram 2 a 0 com os gols de Luan. Já no segundo foram dominados pelo barés que marcaram com Lúcio (2), Manteiga, Maycon e Camutama.

Clássico

Nesta quinta-feira (3), o destaque da terceira rodada é o clássico paraense: Juventude x Esmac, 20h30, jogo que vale a liderança da copa.

Na preliminar jogam Vivaz - RR x Oratório-AP, 19h.