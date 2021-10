Esmac tropeça nos pênaltis e fica com vice-campeonato de futsal masculino dos JUB’s

A Esmac, mesmo com uma boa campanha, acabou vice-campeã de futsal masculino nos Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s). O jogo final, diante do representante do Distrito Federal, o IESB Brasília, ficou no empate de 1 a 1. A decisão pelo título foi para cobranças de penalidades.

O time candango marcou 4 a 2, frustrando os paraenses que buscavam o bicampeonato brasileiro universitário - a Esmac foi campeã no ano de 2019. Em 2020, por conta da pandemia da covid-19, não houve campeonato.

O JUB’s foi realizado na Capital Federal com presença de todos os estados do país. A Esmac realizou cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Gigante foi o artilheiro, com cinco gols.

Para o técnico Elcio Souza, a campanha foi digna de time campeão. “Infelizmente erramos nas cobranças das penalidades. O importante foi subir no pódio com medalhas”, concluiu.

No mês de agosto a Esmac foi campeã da Copa do Brasil conquistando o acesso da Série Especial do futsal brasileiro.

A campanha dos paraenses:

Esmac 3 x 2 Estácio da Amazônia-RR

Esmac 7 x 1 UFJF-MG

Esmac 5 x 2 Uninassu-RN

Esmac 8 x 0 Unifacol-PE

Esmac 1 x 1 IESB-DF (2 x 4 nas cobranças de pênaltis).