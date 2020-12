Esmac conquista o campeonato paraense de futsal adulto goleando Clube do Remo

A Esmac, dois anos depois, volta ser campeã paraense de futsal adulto masculino. A conquista veio de forma grandiosa, na goleada de 5 a 1 sobre o Clube do Remo, em jogo realizado na Arena Guilherme Paraense [Mangueirinho] neste domingo (20),

Foi o décimo título paraense da equipe universitária de Ananindeua comandada pelo técnico Elcio Souza.

Jogo

O primeiro tempo foi bem disputado. A Esmac fez 1 a 0 com o gol de Alcides, num toque leve sem chances para Barril. Teve chances do segundo com Gabriel chutando bola nas traves.

Antes do fim do primeiro tempo o Clube do Remo empatou. Gigante tentou recuar a bola para o goleiro Beto e Tomaz foi mais esperto e tocou para dentro.

Goleada

No segundo tempo, a equipe azulina veio confusa e numa falha de marcação Gabriel colocou a Esmac na frente do placar. Em seguida, outra jogada errada azulina, Gigante marcou o terceiro gol.

O Remo entrou em ‘parafuso’ e passou a jogar com goleiro-linha e acabou levando mais dois gols marcados por Gabriel e Wallace, Final:Esmac 5 a 1

Na temporada de 2020 a Esmac foi campeão do torneio Bené Aguiar, vice da Copa Norte.