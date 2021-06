Esmac conhece adversários na 48ª edição da Taça Brasil de Futsal da primeira divisão

A Esmac, campeã paraense de 2020, estreia na 48ª Taça Brasil de Futsal Adulto Masculino- 1ª Divisão, diante do Ceará Sporting – CE no dia 2 de agosto, às 19h.

A competição sob a chancela da CBFS será realizada de 1 a 7 de agosto em Fortaleza- CE, com a organização do Ceará Sporting.

A equipe paraense está no grupo B ao lado do Esporte Clube Vivaz- RR, Associação Desportiva Leônico – BA,

Associação dos Moradores do Renascença II- PI e Ceará Sporting Club.

O grupo A tem como participantes, Associação Esportiva Una City- PE, Grupo Santos F. C = MT, Associação Esportiva Pires Ferreira-CE, Associação dos Esportistas Amadores de Itaporanga D´Ajuda- SE e Associação dos Moradores do Bairro Santana de Cima- ES.

Jogos da Esmac



Dia 2/08/21 – 2ª Feira

Ceará Sporting Club- CE x Associação Atlética Esmac- PA- 19h.

Dia 3/08/21 – 3ª Feira

Esporte Clube Vivaz- RR x Associação Atlética Esmac PA - 17h

Dia 4/08/21 – 4ª Feira

Associação Desportiva Leônico - BA x Associação Atlética –PA- 17h

Dia 5/08/21 – 5ª Feira

Associação dos Moradores do Renascença II- PI x Associação Atlética Esmac-PA- 17h

A semifinal será disputada no dia 6 : 1º colocado do grupo “A” x 2º colocado do grupo “B” 17h

1º colocado do grupo “B” x 2º colocado do grupo “A” 19h. A decisão será no sábado (7), 11h, entre o vencedor da 1ª semifinal x vencedor da 2ª semifinal.