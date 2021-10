Equipe paraense do All Star Rodas estreia no Brasileiro de basquete de cadeira de rodas

Após dois anos sem competições, a elite do Campeonato Brasileiro de basquete de cadeira rodas retorna no fim de outubro e com uma equipe paraense em quadra. É o All Star Rodas, que participa do torneio que começa em 31 de outubro e vai até 5 de novembro, em Goiânia, na categoria masculino.

"O campeonato da primeira divisão são as 10 melhores equipes do país. É muito forte, é de onde tiram a Seleção Brasileira, que vai para o Sul-Americano, na Argentina. A melhor colocação foi um quinto lugar e agora vamos brigar para ficar entre os quatro", disse o técnico Wilson Caju.

De acordo com Caju, a grande novidade é que duas mulheres vão jogar com os homens. É uma forma da Confederação Brasileira de Basquete de Cadeira de Rodas comece a evoluir dentro do país.

Regulamento e adversários

O campeonato tem a participação de oito equipes. O All Star é o único do Norte no evento brasileiro que tem o estado de São Paulo com três representantes.

A equipe do técnico Wilson Caju está no grupo B, ao lado CAD Rio Preto-SP, Andef-RJ e ADDF-PE. O grupo A conta com Magic Hand-SP, Gade CAMP-SP, Adfima-AL e ADAP-GO.

O jogo de estreia paraense é contra a equipe carioca do Andef no dia 1 de novembro, às 11h. No dia 2 joga contra os paulistas do CAB Rio Preto, às 18h. Encerra participação na primeira fase no dia 3 diante do ADDF, às 18. Os jogos finais serão nos dias quatro e cinco.

Ao todo, foram convocados dez atletas: Rildo Saldanha, Carlos Souza, Gabriel Barbosa, David Pontes, Fabrício Ribeiro, Francisco Cláudio, Maury Silva, Paulo Bruno, Perla Assunção e Vileide Brito (Vivi). Além de Caju, também integra a deleção a auxiliar técnica Débora Corrêa.