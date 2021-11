Equipe paraense de paintball conquista o melhor resultado no Campeonato Brasileiro

A equipe paraense de paintball BOP conquistou o quarto lugar no Campeonato Brasileiro da modalidade, no último final de semana, em Joinville (SC). Este é o melhor resultado de um time do norte na competição, que ocorre desde 2014. Além disso, o grupo fez a partida mais rápida de todas as edições.

“A gente já tinha ido em anos anteriores, outros times do Pará também, só que nunca passamos da primeira fase. E esse ano o nosso time foi junto com mais sete de Belém, mas só nós conseguimos nos classificar para a próxima chave e ficamos em quarto lugar. Para as regiões norte e nordeste, que nenhum time conseguiu chegar nem na quinta posição, é uma representação muito grande”, disse o jogador da equipe BOP Marcus Duarte.

A equipe também fez a partida mais rápida de todos os brasileiros. Normalmente, um jogo dura cerca de cinco minutos, mas os paraenses conseguiram vencer o time da casa em 14 segundos. Além disso, um dos integrantes do time, Felipe Alemão, ficou entre os cinco melhores jogadores do campeonato.

“Por causa dessa repercussão, a Federação Paraense está cogitando, junto à Confederação Brasileira de Paintball, trazer, pela primeira vez, a etapa para Belém, que seria em novembro de 2022”, declarou Marcus Duarte.

Como funciona

Cada equipe de paintball tem sete jogadores, cinco titulares e dois reservas. No Brasileiro, os 32 times foram divididos em duas chaves, avançavam para a próxima fase os quatro melhores de cada grupo, que depois jogavam entre si. Vence quem somar a maior quantidade de pontos.