Equipe paraense conquista título regional de ciclismo em Tocantins

A equipe paraense de ciclismo conquistou o primeiro lugar da 43ª Copa Norte-Nordeste da modalidade. Na competição, que ocorreu na cidade de Palmas-TO, a equipe paraense somou 772 pontos, obtidos em três dias de provas.

A equipe da Bahia foi a segunda colocada, com 678 pontos. Já a equipe do Tocantins, que brigava pelo tricampeonato, ficou em terceiro, com 539 pontos.

A equipe paraense, campeã, arrebatou 31 medalhas, sendo 10 de ouro; 11 de prata e dez de bronze. Os paraenses ficaram em primeiro nas provas contrarrelógio, resistência e estrada.

Para o presidente da Federação Paraense de Ciclismo, Edilson Kramer, destacou o esforço de cada atleta.

“Estamos felizes quanto ao resultado, pois é fruto do trabalho realizado. Fizemos uma excelente preparação para disputar a Copa Norte-Nordeste. Chegamos muito focados e toda a delegação está de parabéns pelo esforço e dedicação”, comentou.

Este foi o sexto título da equipe paraense no ciclismo Norte-Nordeste. A competição foi realizado com a supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e a organização da Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC).