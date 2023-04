Equipe feminina do Remo Lions garante título regional no Flag Football

Deu Leão de novo no Flag Football! A equipe feminina do Remo Lions conquistou o bicampeonato na Regional Norte da modalidade, etapa marajoara da Copa do Brasil. A competição ocorreu nos dias 22 e 23 de abril, e o time garantiu mais um título.

Além da taça, a equipe conquistou a classificação para a Super Final Nacional da Copa do Brasil de Flag Football. Para o diretor da modalidade do clube, Mauro D’Antona, o título foi motivo de comemoração.

“Não há palavras que descreva o orgulho de todos do Remo Lions por essa enorme conquista. Parabéns, guerreiras, vocês merecem. Comemorem muito, vamos em frente e em busca de mais”, disse



O Flag Football

A modalidade é uma versão alternativa do tradicional futebol americano, com menos agressividade em jogo, portanto os atletas não precisam utilizar diversos aparatos de proteção, já que não há um embate físico direto. Para parar o jogador adversário, é necessário apenas retirar uma fita que fica presa na cintura dos atletas.

O campo da modalidade não necessita de traves (goal posts), e os pontos são marcados em forma de touchdown, que é quando um atleta cruza a linha do gol antes de ser impedido por um adversário.