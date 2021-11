Equipe de vôlei feminino do Remo realiza 'vaquinha' para custear participação em torneio nacional

A equipe de voleibol do Remo sub-18 irá participar do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), entre os dias 13 e 21 de dezembro, na cidade do Rio do Janeiro. A equipe, que conta com 12 atletas e a comissão técnica, está realizando uma vaquinha virtual para custear passagens, hospedagens, alimentação e transporte.

Segundo o treinador da equipe, Gabriel Naiff, a equipe de vôlei do Remo retornou tem dois anos, mas os campeonatos ficaram suspensos por conta da pandemia de covid-19. O treinador contou que a equipe não ganhou o benefício das passagens, que é o custo mais alto.

“Como é período de Natal, as passagens para o Rio de Janeiro estão um pouco caras, custando entorno de R$1.700 Estamos fazendo essa vaquinha com intuito de custear, principalmente, as passagens para as atletas que não possuem condições arcar com esses custos. O valor arrecadado será todo para custear as despesas da equipe durante o campeonato”, contou.

A vaquinha foi criada no mês de novembro, mas apenas R$ 1.300 - cerca de 4% dos R$30 mil esperados - foi arrecadado. Para mais informações, o contato é (91) 98086-6461. Para doar, clique aqui.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)